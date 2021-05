Imperia: operai al lavoro per riparare la perdita del tubo della scorsa notte, disagi per tutta la mattinata (foto e video)

Sono ancora al lavoro i tecnici di Rivieracqua per riparare il guasto che ha provocato la rottura della condotta principale dell'acquedotto, in fondo a via Cascione, che da questa notte ha provocato gravi disagi a interi quartieri di Porto Maurizio rimasti senz'acqua. (QUI)







La rottura del tubo ha provocato uno spettacolare, quanto pericoloso geyser di una decina di metri che è arrivato al terzo piano delle abitazioni, oltre a un buco sull'asfalto di circa un metro quadro.Sul posto sono intervenuti, oltre a Rivieracqua, anche polizia, polizia municipale e vigili del fuoco. L'acqua nel frattempo è stata ripristinata in alcune zone della città.