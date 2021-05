Valorizzazione del territorio: sabato prossimo riprendono le escursioni nella valle del San Lorenzo

La Valle del San Lorenzo con i comuni di Cipressa, Civezza, Costarainera, San Lorenzo al mare e Pietrabruna con i loro borghi e con la collaborazione di UISP Imperia, perseguono l’obiettivo di valorizzare il territorio scoprendolo in cammino, tante escursioni nel verde a contatto con la natura. Un approccio rispettoso dell’ambiente e la conoscenza della Valle pressochè sconosciuta anche a chi si reca nelle vicine spiagge.

Le regole da rispettare per le disposizioni anti Covid previste dalle linee guida UISP, verranno spiegate ogni inizio escursione, ma godendo di spazi aperti e dei benefici del cammino. Il ritrovo è specificato di volta in volta nel programma completo. Le escursioni sono gratuite per i soci UISP, la tessera per il contributo assicurativo al costo di 7 euro si può fare all’inizio delle escursioni direttamente con la guida ed è valida per tutte le escursioni sino al 31/12/2021.

Abbigliamento consigliato: scarpe da trekking, bastoncini, abbigliamento traspirante, occhiali da sole, cappellino, protezione solare, buona scorta di acqua, dove previsto pranzo al sacco. Le guide tecnici UISP e accompagnatori naturalistici abilitati sono Barbara Campanini telefono 346.7944194 e Marina Caramellino telefono 337.1066940 alle quali ci si può rivolgere per le informazioni sulle relative gite.

29 maggio ore 9.30 Costarainera Marina

10 giugno ore 9 San Lorenzo Marina

19 giugno ore 9.30 Cipressa Barbara

23 giugno ore 8,30 Pietrabruna Marina

27 giugno ore 10 Civezza Marina - nell’ambito del Festival del Cammino, obbligatoria la prenotazione, che si svolgerà a Civezza il 26 e 27 giugno

2 luglio ore 9.30 Civezza Marina

7 luglio ore 9.00 Costarainera Barbara

14 luglio ore 16.30 Cipressa Barbara

17 luglio ore 15 Boscomare Marina

23 luglio ore 9.30 Costarainera Barbara

28 luglio ore 10 Torre Paponi e Pietrabruna Marina

4 agosto ore 16.30 Lingueglietta Barbara

7 agosto ore 15,30 Civezza Marina

11 agosto ore 16.30 Costarainera Barbara

17 agosto ore 16 Torre Paponi Marina

25 agosto ore 9.30 Aregai Barbara

28 agosto ore 19 San Lorenzo by night Marina

2 settembre ore 15.30 San Lorenzo Al Mare Barbara

4 settembre ore 16 Civezza Marina