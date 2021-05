Restyling della rotonda ad #Arma di Taggia ed esplode la polemica: botta e risposta tra Sindaco e cittadini (Foto)

Compare la scritta #Arma alla rotonda tra via Boselli e via Queirolo e scoppia la classica polemica sui social network. Ancora una volta c’è chi ne è contento e chi invece denigra, a tratti anche pesantemente, il lavoro dell’Amministrazione.

E’ accaduto nelle ultime ore, quando il Sindaco di Taggia, Mario Conio, ha pubblicato sul suo profilo le foto del restyling della rotonda, con la nuova scritta e l’hastagh ormai immancabile nell’era social. Un intervento che intende sistemare e valorizzare una zona a ridosso del lungomare, dove transitano anche molte auto dirette a Levante e Ponente e che pone pure l’accento sulla parte a mare, appunto ‘Arma’ al capoluogo Taggia, che fa anche Comune.

Giusto il tempo di pubblicare la novità e, nei confronti del Sindaco è arrivata la prima ‘sparata’ da parte di un residente: “Ma invece di fare ste minchiate per ‘valorizzare la citta’, perchè non rifacciamo l’asfalto di tutte le strade? Specialmente il tratto all’incrocio della stazione, oppure quello compreso tra l’uscita del casello autostradale e tanti altri che non sto qui ad elencare. L’asfalto è messo male in tutto il comune ma non fa niente, pensiamo al turismo”. Un commento che abbiamo ripulito dagli errori e che ha scatenato una lunga serie di risposte, pro e contro l’iniziativa del Comune.

La risposta più significativa è proprio del Sindaco: “Mi accusi di fare minchiate – risponde Conio - ma nel frattempo tu le dici. Proponi di rifare tutti gli asfalti comunali: bella idea, come non pensarci prima! Già che ci sei individua anche la forma di finanziamento. Per certo ci vogliono alcuni milioni di euro che evidentemente non ci sono. Ora tornando a essere seri, proprio nelle vicinanze della ‘minchiata’, nei prossimi giorni verranno asfaltati dei tratti stradali. A bilancio sono stati individuati oltre 200mila euro per questi lavori che ci permetteranno alcuni interventi, non certo quelli che però ti aspetti. Lo svincolo autostradale ad esempio, è un intervento assai oneroso. Essendo danneggiato in gran parte per il traffico pesante dei camion, abbiamo chiesto l’intervento di autostrade. Per ciò che concerne il centro commerciale, a seguito di nostro intervento, il lavoro verrà a breve realizzato dal Condominio”.

Come se non bastasse è poi partita una serie di botta e risposta legati alla rivalità tra Arma e Taggia ma, ne siamo certi, la discussione andrà avanti. Ancora una volta, se per caso non fosse ancora chiaro, a nessuno va mai bene niente. E i social amplificano.