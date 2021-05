Coronavirus: nuovo minimo del tasso di positività (1,6%) e dei positivi in provincia (3), numeri tutti in calo

Anche oggi numeri confortanti in Liguria e nella nostra provincia per il Covid-19. Ancora un calo di nuovi positivi e del tasso di positività, confermano che si sta pian piano uscendo dalla pressione del virus.

Sono infatti 49 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.056 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 2.638 antigenici rapidi), uno ogni 62,36 pari al 1,6%.

In provincia di Imperia toccato il livello più basso di positivi (in corrispondenza ad un numero elevato di tamponi). Oggi sono 3, rispetto ai 14 di Savona, 25 di Genova e 7 di Spezia. Due morti registrati oggi, dei quali nessuno in provincia.

Tamponi processati con test molecolare: 1.280.039 (+3.056)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 316.462 (+2.638)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 102.528 (+49)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.909 (-37)

Casi per provincia di residenza

Imperia 302 (-10)

Savona 410 (-4)

Genova 1.580 (-22)

La Spezia 440 (-2)

Residenti fuori regione o estero 70 (+3)

Altro o in fase di verifica 107 (-1)

Totale 2.909 (-37)

Ospedalizzati: 178 (-18); 36 (-3) in terapia intensiva

Asl 1 - 31 (-1); 3 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 31 (-2); 6 (-) in terapia intensiva

San Martino - 34 (-8); 13 (-3) in terapia intensiva

Galliera - 15 (-); 3 (-) in terapia intensiva

Gaslini - nessun ricoverato

Asl 3 - 33 (-5); 5 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 7 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 27 (-2); 6 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.132 (-73)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 95.303 (+84)

Deceduti: 4.316 (+2)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 441 (-11)

Asl 2 - 158 (-52)

Asl 3 - 604 (-7)

Asl 4 - 146 (-6)

Asl 5 - 399 (-72)

Totale - 1.748 (-148)

Dati vaccinazioni 27/05/2021 alle ore 16

Consegnati (fonte governativa): 974.550

Somministrati: 911.171

Percentuale: 93%