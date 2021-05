Alle 18 flash mob a Ventimiglia per ricordare Musa Balde, Alternativa Intemelia "Troppo odio chiediamo sia fatta giustizia"

Oggi pomeriggio, giovedì 27 maggio, alle 18, a Ventimiglia in via Roma si terrà un flash mob di Alternativa Intemelia per Musa Balde, il 22enne della Guinea che si è suicidato al Cpr di Torino. Il ragazzo era stato vittima di un pestaggio lo scorso 9 maggio nel luogo dove oggi si terrà la manifestazione.

"Il suicidio dentro al Cpr di Musa Balde, avvenuto appena a due settimane di distanza dal suo brutale pestaggio compiuto da 3 italiani su uno dei marciapiedi che, da Ventimigliesi, abbiamo calpestato migliaia di volte, rappresenta un fatto troppo grande e tragico da poter essere ignorato. - sottolineano da Alternativa Intemelia - Troppe ingiustizie, troppe omissioni, troppi buchi neri, troppa indifferenza, troppo odio. Il carnefice che diventa vittima e la vittima che diventa agnello sacrificale.Per questi motivi saremo, insieme a tante associazioni del territorio e altri ventimigliesi, davanti al Carrefour di Via Roma, luogo dove Musa ha cominciato la sua lenta morte. Per ricordarlo e, al tempo stesso, per chiedere che sia fatta giustizia. Portate un lumino e un pensiero".