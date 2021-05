Sanremo: allungata di 20 anni la durata della convenzione tra il Comune e la casino spa

Nella parte finale del consiglio comunale, sono state approvate alcune modifiche della convenzione che regola i rapporti tra il Comune di Sanremo e la casino spa. Ad aprire il dibattito è stato l’assessore Massimo Rossano che ha illustrato all’assise i punti principali del documento. “Con questa pratica andiamo a modificare alcuni punti della convenzione tra il Comune di Sanremo e la casino spa – ha spiegato – In particolare alcuni punti sulla base di iniziative della stessa società che, lo scorso settembre, aveva fatto presente l’esigenza di allungare la durata dell’accordo per estendere il ciclo di ammortamento degli investimenti e delle immobilizzazioni immateriali, con gli interventi straordinari sui beni di proprietà del Comune. La durata della scadenza è stata quindi differenziata di 20 anni, fissandola al 2050. Questa, e le altre modifiche tecniche attuate, vengono adottate sulla base di un percorso già discusso in consiglio comunale con l’approvazione del regolamento dei controlli interni”.

Giampiero Correnti di Liguria Popolare, pur annunciando un voto favorevole, ha chiesto rassicurazioni sull’autonomia della società che gestisce la casa da gioco. Roberto Rizzo del Movimento 5 Stelle ha invece chiesto come vengano gestiti i proventi del gioco on line “L’incasso lordo rimane nelle casse della casino spa” ha risposto l’assessore Rossano.

Luca Lombardi di Fratelli d’Italia ha invece chiesto delucidazioni sui regolamenti dei giochi. La pratica è stata approvata.

L’assise si è chiusa con l’approvazione di un debito fuori bilancio, illustrati dall’assessore Massimo Donzella.