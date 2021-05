Sanremo: approvato il nuovo regolamento del verde pubblico e privato. Menozzi: “In programma anche un piano del verde”

Il consiglio comunale di Sanremo si è aperto con l’approvazione, avvenuta all’unanimità, del regolamento per la gestione e la tutela del verde pubblico e privato. Il documento è stato illustrato dall’assessore Mauro Menozzi. “Questo regolamento va a sostituire quello precedente che risaliva al 1995 – ha spiegato - Prendiamo atto delle prescrizioni fatte dalla Regione sotto il profilo ambientale. C’è un capitolo dedicato alla difesa della vegetazione in area di cantiere per verificare eventuali problematiche su progetti e cantieri. Spazio poi all’aspetto legato agli abbattimenti che devono essere autorizzati, considerando che il territorio è sotto tutela all’85% e che quindi la maggior parte degli interventi viene vagliato dalla nostra commissione del paesaggio. Negli ultimi tempi abbiamo registrato un centinaio di abbattimenti l’anno, soprattutto di pini e palme, ed un numero solo leggermente inferiore di piantumazioni. Dobbiamo fare uno sforzo in più per mettere a dimora un numero di piante ancora maggiore. L’Amministrazione Comunale ha intenzione di mettere in campo un piano del verde per studiare la città ed averne un’idea più precisa in modo da capire quali potranno essere gli sviluppi futuri”.

“Si tratta di un nuovo passo importante dell’Amministrazione perché quello del verde è un tema molto importante – ha detto il consigliere di maggioranza Ethel Moreno – Questo regolamento contribuirà al raggiungimento di questo risultato, contenendo prescrizioni e indicazioni tecniche per la conservazione e progettazione del verde sia in ambito pubblico sia privato”.

Favorevole anche il gruppo della Lega, con il capogruppo Daniele Ventimiglia che ha puntato l’attenzione anche sulla sicurezza in merito al crollo di alberi non più sani. “Bisogna investire nel verde – ha motivato– Ben venga il nuovo regolamento, ma serve uno sforzo ancora maggiore. Non bisogna diminuire il verde di Sanremo, le piantumazioni devono infatti superare gli abbattimenti”.

“Il verde è un bene comune senza alcuna bandiera politica – è intervenuto Il consigliere del Movimento 5 Stelle Roberto Rizzo – E’ necessario darsi una regolata per difendere il verde cittadino e boschivo. Bisogna preservarlo per le generazioni future. Stiamo infatti andando incontro a desertificazione e cementificazione perchè non si rispetta l’ambiente. Spero che le parole delle qui in consiglio si tramutino in fatti”. Rizzo aveva poi presentato un emendamento che però non aveva ricevuto parere favorevole.

Ha poi preso la parola Giorgio Trucco del Partito Democratico. “E’ importante vigilare sulla salute delle piante, specialmente su quelle di alto fusto, perché il cedimento può provocare gravi rischi per l’incolumità pubblica – ha detto – E’ poi necessario reimpiantare nuove piante dove è necessario rimuoverne altre perché hanno raggiunto i limiti di età. Bisogna poi fare valutazioni localizzative, il verde lungo le vie cittadine hanno maggiori criticità rispetto a quello nei parchi. Un pino costretto a crescere in una piccola aiuola circondato dall’asfalto ha infatti problematiche maggiori da quello che cresce in ambiente naturale”.

Federica Cozza di Fratelli d’Italia ha poi ricordato un suo ordine del giorno approvato nel 2019 ed inserito nella pratica. “Con cui si impegnava l’Amministrazione Comunale a piantare un albero per ogni bambino nato o minore adottato per incentivare gli spazi verdi” ha detto.

Stefano Isaia, del gruppo della Lega, ha puntato l’attenzione sull’aspetto della sicurezza partendo dalla recente notizia del crollo di un albero in città. “Un episodio grave per la sua pericolosità – ha dichiarato – Fortunatamente non c’erano persone in quel momento, ma proprio in quei pressi c’è una scuola con continuo passaggio di genitori e bambini”.

Dopo la votazione del nuovo regolamento del verde, l’assise ha affrontato la pratica con cui si concede il primo piano del Mercato Annonario alla scuola edile imperiese comitato paritetico territoriale “Per destinarle alle attività didattiche e di laboratorio” ha spiegato l’assessore Silvana Ormea. “Questa pratica ha un valore importante per la città – ha aggiunto il sindaco Alberto Biancheri - Oggi il lavoro giovanile è infatti un tema delicato e complesso”. Sempre l’assessore Ormea ha illustrato l’ordine del giorno inerente l’approvazione dello statuto dell’associazione ricreativa culturale dei siti storici Grimaldi di Monaco.

L’assise ha successivamente dato parere favorevole al conferimento della cittadinanza onoraria al milite ignoto, dopo che l’assessore Silvana Ormea ha ripercorso l’iter storico su questa figura simbolica importantissima per la Patria Italia. “Questo vuole essere un segno di stima e gratitudine che il consiglio comunale vuole dimostrare a uomini e donne che sono caduti per il bene dell’Italia” ha detto Ethel Moreno. “I valori che tutti noi riconosciamo alle forze armate e alle forze dell’ordine, che ringraziamo sempre per il lavoro che svolgono, vengono richiamati in questa delibera” ha detto il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande. “Questo è un tema che ci appassiona moltissimo e Fratelli d’Italia è molto sensibile a questo argomento” ha dichiarato Luca Lombardi.