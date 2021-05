A Sanremo ha aperto il nuovo Centro Estetico 'Cloe' Nail Spa

A Sanremo è stato inaugurato in via Cavour, 22 il Centro Estetico “Cloe”, una nuova oasi dedicata alla bellezza e al relax. All'interno, l'ambiente è rilassante e accogliente e sono diversi i trattamenti a cui potersi sottoporre: si va dall'epilazione del corpo a diverse tipologie di massaggi riservati a (solo donne), passando dal make-up per ogni occasione e servizi specifici come manicure, pedicure, ricostruzione unghie, trattamenti viso e extension ciglia.

Per i diversi trattamenti proposti vengono utilizzati solo prodotti di qualità, senza sostanze nocive e anallergici.

Lo staff del Centro Estetico 'Cloe' vi accoglierà in un ambiente confortevole e rilassante, offrendo una vasta scelta tra trattamenti estetici e del benessere, accompagnandovi nella creazione di programmi personalizzati per ogni tipo di inestetismo.

Il centro cerca inoltre una nuova figura professionale da affiancare allo staff presente.

Il Centro Estetico 'Cloe' è aperto da lunedì a domenica 7 giorni su 7 con orario continuato dalle 9 alle 20.

Per info e appuntamenti chiamare al 333 1171130.