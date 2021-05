Ventimiglia: assegnate le borse di studio 2021 a ricordo di Franco Paganelli

L'Associazione Culturale Franco Paganelli in collaborazione con la scuola Media inferiore Cavour di Ventimiglia ha assegnato le borse di studio ‘Franco Paganelli’ a ricordo del compianto storico Presidente della bocciofila Roverino nonchè politico di lungo corso della città di confine.

Ad aggiudicarsi le borse di studio sono stati due alunni tra i più meritevoli : Adele Guglielmi ed Edoardo Dolce entrambi della classe 3^ B di Roverino.

La manifestazione ha visto la presenza di tutti gli alunni della classe, dell'Assessore ai servizi Sociali del Comune di Ventimiglia Eleonora Palmero dei docenti, e di alcuni soci in rappresentanza dell'Associazione .

"L'Associazione ‘Franco Paganelli’ ringrazia in modo particolare la scuola Cavour e la Signora Manuela Pievi per la buona riuscita della manifestazione, con la speranza di poter ripetere l'evento nel 2022 senza le limitazioni dovute alla pandemia in atto".