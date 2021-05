Alla CNA Imperia al via le iscrizioni del nuovo corso per tatuatori, piercer ed estetiste che eseguono trucco permanente cromatico per l'estetica

Partono le iscrizioni per il nuovo corso organizzato da CNA Imperia obbligatorio per tutti coloro che praticano Tatuaggi, Piercing ed Estetiste che eseguono TPC (trucco permanente cromatico per l'estetica) con le modalità previste dal DGR n. 787 del 4/07/08 emanato da Regione Liguria, che con questa norma ha recepito la normativa nazionale in materia, specificando quali regole seguire per svolgere tale attività.

Il percorso formativo proposto da CNA offre la possibilità di acquisire conoscenze, abilità e competenze legate alla professione, in ottemperanza della normativa di legge in vigore; oltre al modulo obbligatorio, prevede anche un modulo aggiuntivo dal taglio molto operativo, con dimostrazione di alcuni aspetti delle pratiche di tatuaggio e di trucco permanente.

Al termine del corso, che potrà svolgersi anche in modalità online, sarà rilasciato ai partecipanti, che supereranno l'esame, un attestato di frequenza valido ai fini delle normative vigenti e riconosciuto dalla Regione Liguria per lo svolgimento dell’attività.

La direttiva regionale sui “Requisiti igienico-sanitari necessari alle attività di tatuaggio e piercing” regolamenta il settore a tutela dei professionisti della categoria, ma anche degli utenti. La norma prevede che chiunque intenda esercitare tali attività debba possedere determinati requisiti minimi, adeguati locali a norma, strumentazione e procedura di sterilizzazione certificate ed operatori formati, oltreché ricevere l’acquisizione del consenso informativo da parte del cliente.

Questo corso consente agli operatori del settore di mettersi in regola con quanto previsto dalla norma regionale senza incorrere in sanzioni amministrative e penali, oltre ad approfondire alcuni aspetti pratici essenziali: per ulteriori informazioni o per iscriversi, contattare CNA Imperia al nr 0184 500309 o scrivere a centroassistenza@im.cna.it