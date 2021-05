Ventimiglia chiede assicurazioni sull'Ospedale Saint Charles nel passaggio alla gestione privata

Il Comune di Ventimiglia ha scritto all'ASL 1 Imperiese e a Regione Liguria per chiedere che i reparti dell'Ospedale Saint Charles, compreso il Punto di Primo Soccorso, rimangano anche a fine emergenza sanitaria con il passaggio alla gestione privata. Nella missiva inviata dal sindaco Gaetano Scullino al direttore generale dell'azienda sanitaria, Silvio Falco e al presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, vengono chieste rassicurazioni.

"in questi giorni di rinnovata speranza la Conferenza dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario 1 Ventimigliese desidera esprimere, una volta di più, profonda gratitudine nei confronti di tutto il personale dell'ASL 1 Imperiese; l'impegno, la professionalità ed il sacrificio spesi nel corso della pandemia sono testimonianza esemplare di cura e amore nei confronti della nostra comunità e patrimonio prezioso da preservare. - si legge nella lettera - L'Ufficio di Presidenza chiede dunque, in previsione dell'auspicata conclusione del periodo di emergenza e nell'attesa del passaggio di gestione dell'Ospedale Saint Charles di Bordighera al gestore privato, che l'operatività dei reparti preesistenti alla fase pandemica venga mantenuta in piena efficienza e che sia garantita l'apertura h24 del Punto di Primo Soccorso; questo fino alla sua trasformazione in Pronto Soccorso a cura dello stesso gestore privato".