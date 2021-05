Il Coordinamento Provinciale Imperia Immigrazione ricorda Moussa Balde: “Ragazzo fragile con un passato difficile, esperienze di grande sofferenza e abbandono”

La morte di Moussa Balde, suicida a 23 anni nel CPR di Torino dopo l’aggressione subita a Ventimiglia, ha scosso le coscienze di chi ha a cuore il destino dei più fragili che cercano una speranza in Europa scappando da violenze, povertà e miseria.

Il Coprim (Coordinamento Provinciale Imperia Immigrazione) vuole esprimere la propria vicinanza a tutte le persone colpite da questo lutto. “Moussa è stato ospite del circuito di accoglienza dell’imperiese a partire da febbraio 2017 - dichiarano dal Coprim - ed al suo ingresso è apparso come un ragazzo caratterizzato da grandi potenzialità e con il sogno di potersi realizzare in Italia. Moussa era però anche un ragazzo fragile, segnato da un passato difficile e da esperienze di grande sofferenza e abbandono. Nell’attesa dell'udienza in Commissione Territoriale, prolungatasi a lungo, aveva lasciato la provincia di Imperia, per poi farvi ritorno nell'inverno del 2020 ed uscire definitivamente dal circuito dell'accoglienza poco dopo”.

“Al di là di come la si pensi in materia di immigrazione - concludono dal Coordinamento - crediamo che in questo momento la riflessione debba concentrarsi su un semplice fatto: un ragazzo di soli 23 anni ha perso la speranza a tal punto da preferire togliersi la vita di fronte alla prospettiva di essere rimpatriato. Purtroppo questo fatto evidenzia nuovamente una seria criticità nel sistema di accoglienza italiano in cui trovare le risorse per gestire le vulnerabilità risulta spesso difficile se non impossibile”.