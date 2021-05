Ventimiglia: in via Roma rivive il ricordo Moussa Balde morto suicida a 22 anni dopo il pestaggio (Foto)

“Il suicidio dentro il CPR di Moussa Balde, avvenuto appena due settimane di distanza dal suo brutale pestaggio compiuto da tre italiani su uno dei marciapiedi che, da ventimigliesi, abbiamo calpestato migliaia di volte, rappresenta un fatto troppo grande e tragico da poter essere ignorato”.

Con queste parole Alternativa Intemelia ha chiamato la città a un momento di raccoglimento e preghiera in via Roma, dove il 22enne è stato preso a sprangate per il furto di un cellulare.

“Troppe ingiustizie, troppe omissioni, troppi buchi neri, troppa indifferenza, troppo odio - aggiungono i promotori dell’iniziativa - il carnefice che diventa vittima e la vittima che diventa agnello sacrificale”.

Questa sera un centinaio di attivisti si sono ritrovati all'incrocio tra via Roma e via Ruffini accendendo lumini e apponendo anche un manifesto in suo ricordo. Massacrato da tre individui a sprangate, è scritto, abbandonato dalle Istituzioni italiane. Ne danno il triste annuncio tutte le persone che riescono ancora ad indignarsi e che non sono disposte ad accettare la violenza e l'ingiustizia subite da Moussa".

Un altro manifesto poi ritrae Moussa sorridente mentre indossa la maglietta di 'Imperia antirazzista'. "La tua morte pesa come un macigno su tutti noi": questa la frase riportata sul volantino.