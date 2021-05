Isolabona: arriva il gas metano, il Sindaco Peitavino annuncia il bando di gara che servirà anche i paesi vicini

“Il Comune di Isolabona, dopo un anno intero di lavoro incessante, ha pubblicato nella giornata di mercoledì l’avviso (Bando di gara) per la presentazione di proposte atte alla progettazione, ampliamento e realizzazione della rete e degli impianti per la distribuzione del gas metano nel nostro Comune”. Il Sindaco Augusto Peitavino non nasconde la sua soddisfazione per questo primo importante risultato conseguito.

“Prezioso e determinante al raggiungimento di tale scopo - spiega Peitavino - è stato il supporto tecnico dell’Architetto Massimo Salsi e quello legale dell’Avvocato Glauco Stagnaro del Foro di Genova, nonché l’ottima sinergia instaurata col Comune di Imperia. Aggiungo che gli operatori economici interessati dovranno far pervenire le loro proposte entro e non oltre le 12 del 30 giugno prossimo.

La concessione è prevista per un arco di tempo non inferiore a 15 anni. Saranno valutate positivamente le offerte che si distingueranno dal punto di vista tecnico ed economico con particolare riguardo: alla possibilità di ampliare la rete, per completare le opere nel minor tempo possibile e all’offerta con il miglior canone rapportato alla durata della concessione medesima.

I lavori dovranno altresì garantire la possibilità per gli altri Comuni della valle (Apricale, Rocchetta Nervina, Castelvittorio e Pigna) di allacciarsi al nuovo impianto. Spero vivamente che, già dal prossimo inverno, gli abitanti di Isolabona possano godere dei benefici economici e calorici del riscaldamento a metano. "Un grazie sincero e dovuto – conclude il primo cittadino - a tutti i soggetti che attivamente hanno partecipato a questo ambizioso progetto”.