Cancellazione treni Thello, il consigliere regionale Ioculano: “Servono degli Intercity supplementari in sostituzione”

“Stamattina in Consiglio Regionale ho presentato un ordine del giorno in cui richiedo che le tratte ferroviarie coperte dai Thello che sono state cancellate, vengano sostituite da Intercity. Sono soddisfatto per la sottoscrizione di tutti i gruppi in Regione di questo mio ordine del giorno, concordato con l’Assessore ai Trasporti Gianni Berrino: mette nuovamente al centro della nostra attenzione la viabilità ligure, già provata dalla grave condizione in cui versano le autostrade”. Ad annunciarlo è il Consigliere Regionale del PD Enrico Ioculano.

“Come noto infatti - spiega Ioculano - sono stati soppressi tre coppie di treni a mercato (Thello) che servivano la tratta Milano/Nizza/Marsiglia, passando per Genova, proprio nel momento in cui il Paese è avviato a una progressiva riapertura delle attività turistico ricettive. L’ordine del giorno nasce a seguito del proficuo incontro coi sindacati e dalla necessità di agire tempestivamente su questo tema, a maggior ragione che il MIT ad oggi non ha dato risposte in merito a tale problematica”.

“Bisogna tenere conto del fatto che il personale impiegato su questi treni - circa una ventina di persone tra macchinisti, pulitori e capitreno - deve essere ricollocato e che i sindacati - giustamente - hanno proclamato uno sciopero per il 9 di giugno, per sensibilizzare tutti gli attori in campo. Inoltre occorre ricordare che le tre coppie di Thello ora cancellate erano originariamente treni intercity di Trenitalia che sono stati sostituiti sulle medesime tracce, perché la società francese ha valutato profittevole quel tipo di servizio, visti gli elevatissimi coefficienti di riempimento".

"Per tutti questi motivi ho invitato la Giunta a farsi parte attiva nei confronti del Ministero della Mobilità Sostenibile affinché, nella nuova convenzione tra Ministero e Trenitalia sul servizio ferroviario, siano ripristinati gli Intercity a suo tempo sostituiti dai Thello. Attendiamo a questo punto - conclude il consigliere regionale del PD - azioni ferme e risolutive per la viabilità della nostra Regione”.