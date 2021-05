Con la vittoria dei Maneskin all'Eurovision Contest si apre la possibilità di organizzarlo a Sanremo

Il problema è la location ma la vittoria dei Maneskin all’Eurovision Contest, dopo quella al Festival, porta prepotentemente d’attualità la possibilità che la prossima edizione della manifestazione canora continentale, possa approdare a Sanremo.

C’è un vecchio accordo tra Rai e Comune di Sanremo sul fatto che l’appuntamento si possa svolgere a Sanremo ma, soprattutto, c’è sempre in ballo la vicinanza tra l’ente di Stato e l’Amministrazione comunale matuziana, oltre alla promessa di una serata musicale nella città dei fiori già quest’estate.

Ma dove si potrebbe organizzare l’Eurovision Contest a Sanremo? Facendo una rapida disamina della situazione e visti gli spazi che solitamente vengono adibiti per la manifestazione, l’unica location sembra possa essere il mercato dei fiori di Valle Armea, a patto che si usi l’intero plateatico che, oggi, è diviso a metà tra contrattazioni e palestre.

Scartando una ipotesi all’aperto, probabilmente l’Ariston sembra piccolo rispetto alle location viste negli ultimi anni. Ma sognare non è vietato e, quindi, la speranza di vedere l’Eurovision Contest a Sanremo rimane e potrebbe essere davvero un volano pubblicitario di grande qualità a livello continentale.

Intanto i complimenti ai Maneskin arrivano anche dall’Assessore al Turismo del Comune matuziano, Giuseppe Faraldi: “Grande soddisfazione per la musica espressa dal Festival e che arriva sul tetto d’Europa. Vuol dire che, oltre il ‘nazional popolare’, si può arrivare ad altri livelli. Sono contento per questi ragazzi e per Sanremo che supera i confini italiani”.

E sull’eventuale location per la manifestazione a Sanremo l’Assessore non si sbilancia: “Si, è vero, gli spazi richiesti sono imponenti ma, se c’è questa possibilità, il Comune farà la sua parte”.