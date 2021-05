Vallecrosia: riqualificazione di Villa Aprosio, Biasi “Intervento di rigenerazione urbana per 2,5 milioni di euro”

Il Comune di Vallecrosia ha dato l’ok alla delibera per la realizzazione del nuovo centro polifunzionale per i servizi alla famiglia a ‘Villa Aprosio’ ex sede del Comune.

Il lavoro prevede interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asilo nido e scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi dedicati, appunto, alla famiglia.



Importante azione in favore dei nuclei familiari del comune dell’estremo ponente come conferma il Sindaco Armando Biasi: “Un intervento importante di rigenerazione urbana per circa 2,5 milioni di euro. Abbiamo inviato le schede del bando a livello nazionale”.