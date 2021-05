Pieve di Teco: la prima B della scuola Secondaria a due concorsi con il cortometraggio ‘Chi la fa l’aspetti’

La classe prima B della scuola secondaria di Pieve di Teco ha partecipato a due concorsi con il cortometraggio ‘Chi la fa l’aspetti’.

Il corto, con una narrazione semplice, simile a quella delle ‘comiche’ anni ’20, narra la storia di una ragazzina che ha un carattere un po’ particolare, dovuto ai problemi familiari, e per questo motivo a scuola viene emarginata, pur avendo ottime qualità. I compagni di classe, vedendola sempre vestita in modo bizzarro e non alla moda e a causa del suo modo di essere un po’ particolare, la prendono in giro e le negano la merenda, quando ne è sprovvista, poichè i genitori sono spesso più occupati a discutere e litigare che a occuparsi di lei. I professori continuano a prenderla di mira per il comportamento un po’ troppo vivace e per le sue mancanze in classe. Spesso quindi si ritrova sola. A causa di questa situazione cede alla tentazione e decide di non rispettare più le regole, combinando uno scherzaccio in classe. Lo scherzaccio però le si rivolta contro, allora lei si pente, si rende conto di quello che ha combinato e decide di rispettare l’ambiente e le regole.

Il corto è stato scritto dalla classe, con il contributo della professoressa Paola Piovano e ripreso durante le due ore settimanali pomeridiane del Laboratorio di Audiovisivi, curato dal prof. Michele Beltramo. La colonna sonora è stata curata, arrangiata e suonata dal prof di Educazione Musicale Vincenzo Pisano e da altri colleghi. Il corto è arrivato in finale in entrambi i concorsi.

Per il concorso ‘Lavori in corto’ dell’istituto Dell'Aquila-Staffa la premiazione si svolgerà il giorno 29 Maggio a San Ferdinando di Puglia (BT) presso l’auditorium dell’IISS ‘Dell’Aquila-Staffa’ e in quella sede saranno comunicati i nomi dei vincitori, l’evento si svolgerà dalle 17.30 alle 21. Parteciperà alla premiazione in qualità di presidente della giuria, in collegamento da Palermo, Salvatore Ficarra, comico, attore, conduttore televisivo, sceneggiatore e regista italiano, membro del duo comico Ficarra e Picone.

Per il concorso “corti con le ali” dell’Istituto Comprensivo Alì Terme, in Provincia di Messina, la premiazione si svolgerà in diretta streaming il giorno 4 giugno. durante il collegamento verranno visionati i cortometraggi in finale e sarà annunciato il vincitore.