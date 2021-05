Ventimiglia: sistemazione spiaggia dei Balzi Rossi, la critica posizione dl ‘Alternativa Intemelia’

‘Alternativa Intemelia’ interviene in merito all’annunciata sistemazione dell’Amministrazione comunale della spiaggia dei Balzi Rossi.

“La località dei Balzi Rossi è rinomata a livello internazionale per il suo paesaggio spettacolare ed unico al mondo, caratterizzato dalle sue imponenti rossastre pareti rocciose di calcare dolomitico risalenti al Giurassico. Questo paesaggio incantevole è anche stata la culla dei nostri antenati, infatti all'interno delle sue insenature rocciose, denominate barme, sono stati ritrovate sepolture, tracce e manufatti dell'uomo di cro Magnon! Quindi un sito archeologico di enorme rilievo storico-culturale. Ai pregi paesaggistici e storico culturali si aggiungono quelli ambientali: questo tratto di costa è caratterizzato da un tratto di scogliera bianca unica nel suo genere che si estende fino a lambire l'area marina protetta di Capo Mortola, che ospita una fauna e flora che ossigenano con il loro patrimonio di biodiversità tutto il litorale.

Ebbene, in questo luogo magnifico e spesso dimenticato la nostra amministrazione sente l'esigenza impellente di creare una nuova spiaggia, con un ripascimento di materiale alieno al paesaggio ed in un punto a ridosso della scogliera. Inutile dire che questo danneggerebbe l'unicità e la conformità del paesaggio oltreché il suo habitat ittico e le praterie di Posidonia. Inoltre difficilmente una spiaggia artificiale potrebbe resistere - senza protezioni aggiuntive - in un punto della costa dove la forza dei marosi si abbatte in modo estremamente violento.

Non abbiamo dubbi sulla fattibilità del progetto, considerando il fatto che in loco esisteva anticamente Cava Abbo, ma non ci sembra semplicemente appropriato. Le spiagge a Ventimiglia non mancano e nella località dei Balzi Rossi non serve aggiungerne alcuna, ma se mai restituire quel magnifico dipinto gioiello che è la ‘ciaza d'i övi’ alla fruizione pubblica, perfettamente incastonato nel suo paesaggio dalle suggestioni preistoriche. Da decenni i Balzi Rossi reclamano inascoltati maggiori attenzioni che li proteggano dalle speculazioni dei privati e li rendano fruibili al pubblico, che possa godere di tutta la sua bellezza e della sua storia, ma puntualmente l'unica cosa che riusciamo a fare e deturparli ed asservirli a logiche che escludono la bellezza e il buon senso”.