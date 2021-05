Per 'colpa' del navigatore rimane bloccata con l'auto sul monte Grai, mobilitazione di soccorsi

Mobilitazione di soccorsi per aiutare una donna rimasta bloccata con l’auto sul monte Grai. L’allarme è scattato intorno alle 21 per la conducente di nazionalità francese.



Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto il navigatore satellitare avrebbe condotto la guidatrice lungo la strada sterrata, sulle alture fino ad arrivare in una zona innevata dove è rimasta bloccata. L’intenzione della malcapitata era di raggiungere Briga.



Sul posto stanno confluendo le squadre dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario del 118. Le condizioni di salute della donna non desterebbero preoccupazione.