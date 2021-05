Sanremo: movida e controlli ieri sera nel centro della città, un buon primo venerdì con le chiusure alle 23 (Foto)

Il primo weekend con il coprifuoco alle 23 è iniziato in modo assolutamente tranquillo ieri sera, anche se condito da un po’ di fastidiosa pioggia. Nel centro di Sanremo l’ora dell’aperitivo ha visto tanti ‘appassionati’ del momento di relax serale prendere d’assalto i locali, anche se il rito delle 19 si ripeteva già da diverse settimane, da quando si è tornati al tavolino per le consumazioni.

Ieri, ad onor del vero, non è cambiato molto rispetto ai giorni precedenti. C’è stata la concessione di un’ora in più per poter consumare e, soprattutto ristoranti e pizzerie hanno ottenuto benefici (già da mercoledì scorso) anche se si vedranno maggiormente da stasera.

Molti ma discreti i controlli delle forze dell’ordine, che hanno presidiato i luoghi più importanti della movida, ancora tacciata dalla chiusura anticipata. Sul piano commerciale una discreta ripresa, in attesa del 7 giugno, quando la zona ‘bianca’ regalerà nuovamente la totale libertà a tutti, con il ritorno alla normalità che non si vive dall’ottobre scorso.

In molti casi, purtroppo, da registrare lo scarso uso della mascherina che, come da normative e da ordinanza del Sindaco rimane obbligatoria, tranne per i momenti in cui si è seduti al tavolo. Ma, tutto sommato una 'prima' piuttosto buona per la movida sanremese.

(Foto di Tonino Bonomo)