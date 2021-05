Sanremo: per gli studenti dell’I.I.S “Ruffini-Aicardi” lezione virtuale sul fantastico mondo dei fumetti

La quinta 'chiacchierata' all'Istituto 'Ruffini-Aicardi' si svolgerà lunedì prossimo, come di consueto dalle 15:30 alle 17, quando l'aula Google Meet della scuola presenterà due ospiti di eccezione.

Relatore sarà il celebre sceneggiatore Claudio Chiaverotti, un autore che nella propria carriera ha segnato tappe importanti del fumetto italiano, realizzando numerosissime storie per personaggi celebri della Sergio Bonelli Editore quali Dylan Dog e scrivendo le serie delle sue personali creature, Brendon e Morgan Lost. Ad affiancarlo troveremo il disegnatore imperiese Frédéric Volante, noto per aver realizzato Nick Raider, Magico Vento, Lukas e che prossimamente sarà annoverato anche fra gli autori del leggendario Tex (sempre per la Bonelli), oltre che molto conosciuto anche oltralpe per il mercato francese.

Come di consueto, alcune anticipazioni da parte del prof. Umberto Sisia, organizzatore di questi eventi: ”I due autori avvieranno gli studenti a comprendere meglio come si realizza a livello produttivo un fumetto, sia riflettendo sulla natura e sulle caratteristiche comunicative del linguaggio in questione , sia tramite la vera e propria realizzazione in diretta da parte di Volante della prima fase relativa al disegno di una tavola: lo storyboard (la bozza di lavoro utile a studiare ambientazione e collocazione dei personaggi e sulla base della quale si realizza poi il disegno finito effettivo, prima a matita e poi a china). I ragazzi scopriranno così come avviene il magico passaggio dalla parola scritta alla tavola disegnata, processo che è effettivamente il momento cruciale della creazione di una storia fumettistica. Sarà un evento significativo per approcciare un linguaggio espressivo fin troppo a lungo considerato di second'ordine e addirittura tacciato di essere diseducativo, ma fortunatamente riscoperto e pienamente riabilitato sia sotto l'aspetto artistico che sotto quello comunicativo ed espressivo che, ancora, sotto quello didattico”.