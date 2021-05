Esce oggi in radio “Quello che tu”, il primo brano del sanremese Ethan

È in rotazione radiofonica da oggi “Quello che tu”, brano di debutto del sanremese Ethan pubblicato su tutte le piattaforme di streaming il 7 maggio.

Leggero e coinvolgente, il primo singolo di Ethan, strizza l’occhio all’estate grazie alle sue sonorità pop molto incisive. Il testo parla di un amore appena nato, uno di quei sentimenti travolgenti nati un po’ per caso ma che si fanno prepotentemente spazio nella vita di chi li esperisce.

Il videoclip ufficiale di “Quello che tu”, diretto da Valentina Gualtieri, è stato girato nelle coste della Liguria, tra Spotorno e Noli. La sequenza di immagini è incentrata su due figure complici. L’amore tra loro è appena sbocciato e i due ragazzi si concedono momenti romantici in una location tipicamente estiva, tra attimi di complicità in una cabriolet e chiacchierate sulla spiaggia.

Ascolta “Quello che tu” su Spotify cliccando QUI.

Segui Ethan su Instagram cliccando QUI.

Luca Diurno, classe 1999, è un giovane artista emergente di Sanremo. Scopre la passione per il canto sin da quando è bambino. Ha 13 anni quando convince i suoi a farlo iscrivere a scuola di musica, dove capisce quanto è importante l’uso corretto della voce e la tecnica. A 14 anni muove i primi passi tra ospitate e contest canori, come “Il festival di Montecatini-Voci d’oro” e “Area Sanremo”, dove sogna di poter avvicinarsi al palco dell’Ariston e partecipare al Festival che guarda da quando è bambino. Negli stessi anni inizia a pubblicare i suoi primi singoli con una casa discografica indipendente, e presenta i suoi brani su diversi palchi in veste di ospite. La ruota inizia a girare, e Luca, crescendo, inizia a rendersi conto che ha bisogno di fermarsi, che per affacciarsi a quel mondo così “grande” bisogna arrivarci preparati, dunque decide di chiudere tutti i progetti e tornare a studiare musica. In questo periodo di stop durato qualche anno, dopo aver lavorato molto anche su se stesso decide di tornare con una veste nuova, e lo fa tramite il suo nome d’arte Ethan. Ricomincia così a pubblicare cover di successi già esistenti, dando la sua personalissima interpretazione. Tramite questi video sui social, nel suo cammino incrocia un giovane producer Milanese, Lorenzo Luciani, che gli propone di collaborare e creare un progetto insieme. Da quell’incontro virtuale, nasce “Quello Che Tu”, un brano fresco e coinvolgente che strizza l’occhio all’estate, praticamente un tormentone estivo. Il progetto Ethan per Luca è una rinascita, e il suo nuovo singolo è frutto di una maturazione artistica e personale.