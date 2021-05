Ventimiglia: approvata una serie di interventi sulle spiagge, Panetta "Siamo molto attenti alla situazione degli arenili"

La Giunta di Ventimiglia ha approvato nei giorni scorsi, con il voto unanime, alcuni interventi sulle spiagge della città. “Siamo molto attenti alle spiagge della città – interviene l’Assessore Panetta della Lista Civica ‘Scullino Sindaco – visto che avevamo preso un impegno con i cittadini per il loro mantenimento e abbellimento e intendiamo portarlo avanti”.

“Ci siamo spesi molto – intervengono in proposito i consiglieri Rea e Giuseppe Palmero – affinché si accelerasse l’iter di sistemazione di tutte le spiagge cittadine del centro e dei ‘gioielli’ nei pressi dei Balzi Rossi e di Marina San Giuseppe. In particolare, la Lista Civica ha votato favorevolmente, insieme a tutta la coalizione, l’idea di ripristino della spiaggia dei Balzi Rossi, uno dei luoghi di Ventimiglia considerato tra più belli al mondo. Siamo innamorati di quella spiaggia – dicono i rappresentanti della Lista Civica - unica, fatta di pietre piccole, rosa, rotonde. Con questa delibera, oltre alla sistemazione della famosa ‘spiaggia delle uova’, riusciremo a creare una spiaggia del tutto simile davanti al Museo dei Balzi Rossi, di libero accesso, con pietre rotonde e rosa, che sarà un vanto per la nostra città”.

Con la sistemazione della spiaggia di Marina San Giuseppe, creatasi a ridosso del Porto di Ventimiglia, ormai pronto per l’inaugurazione, e il continuo impegno di Mauro Merlenghi, dirigente della Lista Civica, per portare avanti il progetto dell’area protetta di Capo Mortola, la lista conferma il suo costante impegno nella conservazione dell’ambiente e nello sviluppo di un sistema turistico eco-sostenibile cittadino.