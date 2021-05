Aggressione a Ventimiglia: la Scuola di Pace dà incarico a un avvocato e chiede incontro con il Comune

Dopo il pestaggio avvenuto a Ventimiglia, la scuola di pace di Ventimiglia ha dato incarico l’avvocato Ersilia Ferrante, "...per vedere se vi siano gli estremi per agire in nostro nome e per conto, in considerazione della gravità del fatto" - spiegano.



"A seguito del brutale episodio avvenuto domenica 9 maggio a Ventimiglia, tra via Roma e via Ruffini, esprimiamo la più ferma condanna ricordando che la violenza non è mai giustificata né giustificabile. - proseguono - Esprimiamo inoltre forte preoccupazione per il susseguirsi, in diversi contesti, di commenti, tesi a giustificare o sminuire tale gesto, come se lo status sociale o civile di un altro essere umano autorizzasse chiunque a farsi giustizia da solo".



"L’esibizione della violenza, ostentata di giorno, in pieno centro, con totale noncuranza di chi stava assistendo terrorizzato è una aggressione alla comunità tutta ed in particolare ai tanti educatori che in famiglia, nelle scuole, nel mondo del terzo settore tentano di educare gli adolescenti ai valori della non violenza. Quanto accaduto richiede una netta presa di coscienza della città tutta".

"Inoltre chiediamo un incontro al Comune ed alle istituzioni preposte, per capire insieme ed agire per difendere le diverse persone vulnerabili, al fine di prevenire le situazioni di disagio che purtroppo si stanno verificando, con grande preoccupazione. - concludono dalla scuola di pace - Riteniamo che dovremmo sentirci chiamati tutti ad una presa in carico delle persone svantaggiate che non possono essere abbandonate a se stesse".