Imperia: oggi i festeggiamenti per un anno difficile e discontinuo ma straordinario al 'Ruffini'

Sta volgendo al termine un anno scolastico a dir poco straordinario, anche se difficile discontinuo, almeno per la frequenza in presenza dei ragazzi, e faticoso. Un anno che però non ha visto studenti e insegnanti dell'Istituto Ruffini arrendersi al Covid-19 e alle situazioni inaspettate. Un anno in cui caparbiamente si è cercato di portare avanti quanti più progetti e attività, che fanno da contorno al curricolo scolastico, per cercare di non cedere e per continuare a credere in quello che è il lavoro più bello del mondo così importante per la formazione delle prossime generazioni.

E’ proprio in questa ottica che, dopo aver svolto gli esami delle certificazioni di tedesco sabato scorso, si sono svolti nelle due giornate di lunedì e martedì gli esami per le certificazioni di lingua inglese che hanno visto protagonisti gli studenti del 'Ruffini' e di diverse altre scuole della provincia poiché l'istituto è da anni centro esame 'Trinity'. Un inizio di settimana impegnativo ma ricco di soddisfazioni, dal momento che tutti gli studenti impegnati negli esami hanno raggiunto l’obiettivo, che si conclude oggi con un’ importante celebrazione: il ventennale da che sono nate le certificazioni linguistiche con il Trinity.

Correva infatti l’anno 2000 quando il ministero dell’Istruzione decise di istituire il 'Progetto lingue 2000' e il 'Trinity College' iniziò a promuovere le certificazioni linguistiche e l’apprendimento delle abilità comunicative in lingua inglese. Quest’anno, proprio per sottolineare il traguardo raggiunto, ha deciso di premiare le scuole che dà sempre credono nello sviluppo delle competenze linguistiche ed in particolare di quelle dell'inglese parlato. Una targa, arrivata nei giorni scorsi, testimonia la lungimiranza dell’Istituto Tecnico, da sempre in prima linea nell’ampliare l’offerta formativa, una soddisfazione che premia l’impegno di insegnanti e ragazzi.

La giornata di oggi prevede un’importante appuntamento on-line che il team italiano di supporto Trinity ha organizzato alle 16.30 alla presenza del Professor Luigi Berlinguer, attuale Presidente del CNAPM e Ministro dell’Istruzione in quegli anni, Claudia Beccheroni, Direttrice di Trinity College London Italy, l'Ispettrice Gisella Langé, l'Ispettore Raffaele Sanzo e la Dottoressa Nicoletta Biferale.

Un incontro che coinvolgerà e unirà virtualmente scuole insegnanti e studenti d’Italia a festeggiare la scuola attiva e la volontà di migliorare le proprie competenze per diventare e sentirsi sempre più cittadini del mondo.