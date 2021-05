Agricoltura, sicurezza e welfare per due importanti progetti che coniugano imprenditoria e utilità sociali

Sono stati presentati, questa mattina nella sede dell’Asl 1 Imperia di Bussana a Sanremo, due importanti progetti Psr, per coniugare obiettivi imprenditoriali con quelli di welfare dedicati ai soggetti più vulnerabili.

Il primo progetto, denominato Fa.Tra.L. ha come finalità un bene comune per la collettività fatto di tutela e servizi nei prodotti e nei servizi offerti dall’agricoltura, con punto focale la valorizzazione della persona. E’ nato da riunioni tra il mondo sociosanitario e quello agricolo, legando l’agricoltura delle ‘fasce’ in campagna con le ‘fasce’ con più problematiche sul piano economico. Il tutto con l’ottica dell’inclusione sociale.

Nel progetto verranno attuate azioni fondamentali, come la costituzione di un comitato che vede dialogare la parte agricola con quella sociale, creando corsi di formazione, indirizzati a persone e aziende partner. Il percorso si svilupperà in nove moduli, che gli utenti rivedranno poi nelle aziende, non prima di momenti di tirocinio. Il tutto alla fine dovrà creare tre opportunità lavoratie.

Il secondo progetto si chiama ‘Via dei Campi’ (Vi.Da.) ed ha come obiettivo quello di elaborare linee guida per codificare percorsi di assistenza per i chi sarà individuato da Asl e Servizi Sociali. L’Asl 1 ha attivato tavoli d’ascolto con operatori e associazioni di categorie, dai quali sono nate le idee progettuali che declinano l’esperienza sul campo come leva terapeutica e formativa. In questo caso sno cinque le azioni esperienziali per anziani, disabili e minori con un budget da quasi 200mila euro. Sono 14 i partner, tra cui 5 enti pubblici, un’associazione di categoria e 8 aziende agricole.