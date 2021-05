Sanremo: prete investito sulle strisce in corso Cavallotti, portato d'urgenza in Ospedale (foto)

Nel pomeriggio, intorno alle 17.30, un sacerdote è stato investito da un'auto in corso Cavallotti a Sanremo. In seguito all'urto, il pedone, un ottantenne, è rimasto a terra, cosciente, mentre il conducente del mezzo, una donna, si è subito fermata.



E' stato subito richiesto l'intervento dei soccorsi al 118 che ha inviato sul posto un'automedica e un equipaggio della Croce Verde di Sanremo. L'anziano era cosciente ed è stato trasferito d'urgenza all'Ospedale Borea per ulteriori accertamenti.

Stando a una prima ricostruzione il sacerdote stava attraversando la strada sulla strisce quando è stato urtato dal veicolo. L'esatta dinamica è al vaglio della Polizia Locale matuziana.