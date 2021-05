Coronavirus: numeri ancora in netto calo e tasso di positività al minimo storico (2,04%) in regione e provincia

Numeri ancora in netto calo nel classico bollettino serale del Covid in Liguria, a dimostrazione del miglioramento della pandemia nella nostra regione.

Con il tasso di positività al minimo storico, sono 80 oggi i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.904 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 2.365 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 48,8 pari al 2,04%.

Nella nostra provincia sono 18 i nuovi positivi mentre sono 11 nel savonese, 26 a Genova e 19 a Spezia. Oggi sono 7 i morti, tutti negli ultimi tre giorni ma nessuno nella nostra provincia. Ancora in discesa i ricoverati.