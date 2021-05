Bordighera: situazione di degrado in via Eucaliptus, la segnalazione con foto di un residente

“Buongiorno mi permetto di segnalare, come da foto, l'incresciosa situazione in cui versa sia il prato incolto e i rifiuti accumulati, in via Eucaliptus a Bordighera.

Diverse segnalazioni sono state fatte alle autorità competenti, comune, vigili, ma nulla si è risolto. Il prato si avvia ad essere una discarica, complice il menefreghismo di qualcuno, gli addetti alla raccolta rifiuti svuotano i bidoni, ma non raccolgono i rifiuti posti a terra. Il prato non viene mai pulito, solo una volta all'anno tagliano l'erba, senza portare via l'erba tagliata, né le cartacce sacchetti di plastica. Speriamo che, tramite questa mia segnalazione, si smuova qualcosa.

Manlio M.”.