La Croce Bianca di Albenga aderisce alle 'Vacanze Volontariato', ecco come partecipare

La Croce Bianca Albenga ODV partecipa al progetto vacanze volontariato, aperto per tutto l’anno ad un massimo di 3 volontari alla volta. L’associazione offre vitto e alloggio all’interno della sede con camera da 3 letti singoli, tv e bagno, in comune con gli altri volontari, cucina, salone, tv, rete Wi-Fi e mette a disposizione l'assicurazione dell’Ente.

La croce bianca di Albenga si occupa del trasporto di infermi e ammalati in convezione con il 118 di Savona H.24. Inoltre effettua anche trasporti secondari urgenti, sociali e programmati, assistenza alle manifestazioni sportive, religiose e protezione civile. "La nostra associazione si trova in Liguria, provincia di Savona, a pochi passi dal mare, con un bellissimo centro storico. Il comune in cui è ubicata la nostra sede confina con i comuni di Alassio, Ceriale e Villanova d’Albenga. - ricordano dalla pubblica assistenza - Per partecipare alle vacanze volontariato servono: essere maggiorenni, serietà e correttezza, la fotocopia della carta d'identità dell'attestato di Corso Primo Soccorso e BLS-D e dell'attestazione vaccino anti covid 19".



"Sarà richiesta una permanenza minima di una settimana con arrivo, da concordare il sabato o la domenica. Inoltre chiediamo: il modulo di iscrizione sottoscritto da parte del Presidente della propria associazione per la certificazione di milite attivo; la divisa dell'associazione di appartenenza; la disponibilità giornaliera di un turno di 6 ore suddiviso tra mattino, pomeriggio, sera, notte da concordare con la Direzione dei Servizi A. Per quanto riguarda la permanenza, è necessario che ogni ospite si porti asciugamani e accappatoi. Per informazioni e/o adesioni potete contattare il numero di telefono 018250348 -0182555555, oppure l'indirizzo mail crocebiancaalbenqa@gmail.com".