Imperia: all'incontro con il Ministro Garavaglia grido d'allarme di Chiappori "Senz'acqua di turismo non se ne fa" (Video)

“Sono dispiaciuto che all’incontro di oggi con il Ministro Garavaglia non siamo riuscirti a dire dei gravi problemi idrici della nostra provincia”.

Lo ha detto a margine dell’incontro di oggi alla Camera di Commercio di Imperia, il Sindaco di Diano Marina Giacomo Chiappori, che come sempre non le manda a dire. “Si è parlato molto di turismo – ha detto - di trasporti ma non dell’acqua. E’ incredibile che nessuno è riuscito a parlare del problema più grave del dianese, che da 11 anni stiamo cercando di risolvere. Anche gli albergatori non hanno affrontato il caso, che vede ogni momento la rottura di tubi e che vede la nostra cittadina, la prima del ponente e la terza in Liguria per il turismo. Lo chiamerò al telefono perché anche l’acqua fa turismo. Sono felice solo del fatto che si è parlato di intrecci del turismo con un sacco di altri settori, tra cui acqua e collegamenti”.

“Ho sentito parlare di progetti – termina Chiappori - che potranno essere terminati solo tra 50 anni, mentre sarebbe servito parlare di quelli più attuali come la ‘Armo-Cantarana’, il Tenda e anche l’acquedotto perché, senz’acqua di turismo non se ne fa”.