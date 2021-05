Spiaggiamento di 'Velella velella' sulla spiaggia Ex Bungalow di Riva Ligure, la segnalazione con foto di una lettrice

La lettrice Gabriella I. ci segnala un piccolo spiaggiamento della 'Velella velella' sulla spiaggia Ex Bungalow Riva Ligure (Bandiera Blu 2021). Sono conosciute anche come 'Barchette di San Giovanni (o di San Pietro) e il loro arrivo è sintomo di mare pulito e segnale della bella stagione in arrivo.

La Velella velella, detta anche barchetta di San Pietro o di San Giovanni, è una colonia di idrozoi della famiglia Porpitidae. A forma di dischetto ovale, diametro di 4-7 cm, sormontato da una cresta verticale che sembra una vela di un minuscolo scafo, da cui appunto il nome ‘velella’.

Da Wikipedia