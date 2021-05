Musica: da oggi è disponibile il nuovo disco della cantautrice di Lingueglietta Chiara Ragnini

Esce oggi il nuovo disco di Chiara Ragnini (cantautrice genovese che da anni vive a Lingueglietta) intitolato ‘Homeplay vol.1 - Canzoni buone dal focolare di casa’. Un album di cover d'autore che omaggia le canzoni più belle degli ultimi anni ma anche i grandi autori della musica italiana ed internazionale.

Il titolo evocativo rimanda ai profumi del cibo casalingo, impastato a mano e da gustare accompagnato da un buon bicchiere di vino: il disco, infatti, composto da dodici canzoni, sei in italiano e sei in inglese, interpretate ed arrangiate in chiave acustica, è stato realizzato durante i mesi di lockdown nel cuore dell'entroterra ligure, in mezzo agli ulivi. Si spazia dalle canzoni di grandi cantautori come Gino Paoli, Fabrizio De Andrè, Lucio Dalla e il cairese Mario Panseri fino ad arrivare ad artisti internazionali come Joni Mitchell, Suzanne Vega e Lisa Stansfield.

“Il progetto Homeplay nasce sul mio canale Youtube nel lontano 2013 - spiega Chiara - con l'intenzione di proporre versioni nude e crude di canzoni alle quali sono particolarmente legata e di emozionare spogliandole degli arrangiamenti classici ai quali siamo stati abituati, per coglierne al meglio ogni sfumatura, grazie alla magia della chitarra acustica”. Ci sono canzoni che hanno accompagnato l'infanzia della cantautrice, come Il cielo in una stanza di Gino Paoli, o brani che invece ne hanno segnato l'adolescenza, fino ad arrivare ad artisti come Blur, Oasis ed Eddie Vedder.

Il disco è acquistabile, solo in formato fisico, direttamente dal sito della cantautrice. L'album è disponibile anche in streaming, visionando anche tutti i videoclip che accompagnano ogni canzone direttamente sul canale Youtube di Chiara.