Ventimiglia: operazione di sgombero di Polizia e Municipale dei migranti sotto il cavalcavia di Roverino

Diversi migranti, che si erano accampati sotto il cavalcavia di Roverino a ridosso del Roya, sono stati allontanati, questa mattina, nella zona vicina al cimitero di Ventimiglia.

L’operazione è stata svolta dalla Polizia e dalla Municipale. L’intervento è stato giustificato dagli agenti, perché i migranti in quella zona sono in pericolo, visto che il corso d'acqua è a rischio di esondazione e anche per motivi igienico-sanitari.

L’allontanamento dei migranti è svolto proprio dopo il Comitato interforze di ieri in Prefetto e prima dell’arrivo del Prefetto Michele Di Bari, insieme alla delegazione del Dipartimento per le Libertà civili e per l'Immigrazione nella città di confine.