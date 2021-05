Doppietta di legalità per la scuola dell'infanzia Regina Margherita di Ventimiglia alta dell’Ic Cavour

Da anni le scuole dell’ambito ventimigliese hanno tra i loro elementi portanti l’educazione alla legalità. Il lavoro realizzato dai piccoli della scuola dell'infanzia Regina Margherita di Ventimiglia alta, con un video imperniato sulla figura dei due giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ha superato per la sesta volta in 7 anni la fase regionale del Concorso Falcone (bandito per il 29° anniversario delle stragi di Capaci e Via D'Amelio), ed ad essere stato l'unico della sezione infanzia dei vari Istituti scolastici dell'intera Regione Liguria.

I piccoli, coordinati dalle docenti: Roberta Masi, referente alla legalità dell’Istituto, Francesca Grana, Alessia Barone e Sara Pannuccio, hanno realizzato un filmato dal titolo ‘Il giardino di Giovanni e Paolo’, che riprende il lavoro dei piccoli alunni nell’atto di dar vita e far germogliare dei fiori, simbolo della rinascita della legalità dopo le barbare uccisioni dei due giudici.

Inoltre l’elaborato si è aggiudicato anche il primo premio per la categoria ‘Scuole dell’infanzia’, nell’ambito della manifestazione che si è svolta, in diretta streaming lo scorso 7 maggio in occasione del concorso ‘Nel nome di Paolo e Giovanni’, bandito dal ‘Movimento delle Agende Rosse - gruppo Falcone e Borsellino’, operante in tutta la Liguria e presieduto dal Prof.Giuseppe Carbone.

La motivazione è stata la seguente: “La giuria ha apprezzato l’impegno profuso da alunni e docenti,i valori trasmessi e l’amore davvero tangibile per due grandi personaggi della storia d’Italia”. In rappresentanza della scuola dell'infanzia di Ventimiglia alta erano presenti le docenti Roberta Masi e Francesca Grana, che hanno avuto l'onore di ricevere l’encomio direttamente dall'Ing. Salvatore Borsellino.