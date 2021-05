Domani e domenica doppio appuntamento per la donazione del sangue con Fidas a Santo Stefano al Mare

Domani e domenica appuntamento con la donazione del sangue a Santo Stefano al Mare con la Fidas.

Domani, nella zona della chiesa sanstevese mentre domenica. in collaborazione con l’associazione pescatori sportivi ‘L’Ancora’, nell'autoemoteca che sosterà sul porticciolo vicino alle scuole elementari. al termine della passeggiata verso Riva ligure. Oltre all’accoglienza sarà offerta la colazione, dalle 7.15 alle 11.45, con la possibilità di parcheggio per auto anche nel porticciolo.

“Quest'anno e stato un anno difficile a causa del Covid-19 – sostiene la Fidas - ma il contributo dei donatori di sangue della provincia di Imperia è stato fondamentale per l’apporto al sistema sangue della regione, che è riuscito così ad avere le sacche necessarie per i pazienti degli ospedali liguri”. La Fidas è sempre presente per valorizzare il gesto solidaristico compiuto da tutti i donatori di sangue, ed invita la popolazione ad avvicinarsi sempre di più alla donazione”.

Domenica si potrà donare anche al centro di raccolta sangue di Sanremo, in via Manzoni, 39 dalle 7.30 alle 11.30 (Tel. 0184576385).