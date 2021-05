Ospedaletti: dal 21 al 23 maggio la seconda edizione de 'Il Piccolo Festival' dedicato ai libri per ragazzi

Dal 21 al 23 maggio si svolgerà a Ospedaletti la seconda edizione de 'Il Piccolo Festival' anche quest'anno dedicato ai libri per ragazzi. La prima edizione si è svolta nel 2019 grazie alla vittoriosa partecipazione al bando nazionale 'Città che legge' che ha portato in dono un finanziamento da 10.000 euro da parte del 'Centro per il Libro e la Lettura', edizione che non ha avuto un seguito immediato causa pandemia.

Quest'anno l'evento torna in modalità online sulla pagina facebook dedicata 'Il Piccolo Festival' attraverso la quale si accede alla piattaforma Streamyard, e la regia generale avrà la sua sede nella biblioteca civica ospedalettese 'D'Annunzio'. Il tema di questa seconda edizione è ‘Il Mare’ e il Festival sarà affiancato dal concorso 'Un mare di parole' rivolto agli studenti delle classi primarie e secondarie di primo grado.

La premiazione del contest si terrà domenica 23 maggio alle 18, ma ci sarà una premiazione anche il giorno prima alle 17 dedicata agli alunni che si vorranno dedicare ad illustrare la figura di un bambino, protagonista del libro 'Il bambino dall'occhio blu' della scrittrice ventimigliese Paola Ravani edito da Einaudi Ragazzi. L'ospite d'onore di questo 'Piccolo Festival' sarà Geronimo Stilton, il topo giornalista più amato dai bimbi di tutto il mondo: l'atteso incontro a lui riservato è in programma sabato 22 maggio alle 15,30.

Il programma della manifestazione inizierà alle 10 di venerdì 21 maggio con una serie di incontri solo per le scuole iscritte, mentre alle 18 dello stesso giorno si terrà l'inaugurazione pubblica del 'Piccolo Festival' con la presentazione del libro 'La conchiglia dell'Isola delle Correnti' scritto da Paola Forneris.

Sabato 22 il programma inizierà già alle 9 con un'iniziativa del Lions Club, proseguirà nel pomeriggio e terminerà alle 21. Domenica 23 infine sono previsti addirittura dieci appuntamenti a partire dalle 10.