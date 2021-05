Santo Stefano al Mare: è operativo da inizio aprile lo sportello per chi cerca e offre lavoro

E' operativo da alcune settimane a Santo Stefano al Mare un nuovo servizio dedicato a chi cerca e offre lavoro. Ogni giovedì mattina dalle 10 alle 12 lo sportello sarà attivo presso la sala polivalente a titolo gratuito. Sarà possibile ricercare la posizione lavorativa più vicina al profilo dell’utente e allo stesso tempo ricevere un supporto per la compilazione dei curricula. L’attività dello sportello ha registrato dall’inizio di aprile ad oggi circa 40 richieste di colloquio.

“L’amministrazione comunale - commenta il sindaco Marcello Pallini - ha accolto con favore e supportato la Synergie Italia, agenzia del lavoro specializzata nei servizi per la gestione delle risorse umane, condividendo questa iniziativa e individuandola come importante risorsa per gli utenti del paese, creando tutte le condizioni necessarie affinché chi è in cerca di una occupazione possa essere aiutato nel trovarla”.

“Siamo felici di poter mettere a servizio la nostra competenza nelle risorse umane per la cittadinanza - aggiunge Sonia Federico, responsabile della filiale Synergie di Imperia - e ringraziamo il comune di Santo Stefano al Mare per questa opportunità.”

E’ possibile inviare le proprie candidature e le offerte di ricerca personale alle seguenti mail:Imperia1@synergie-italia.it oppure contattando il numero di telefono 0183 767079