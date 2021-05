Oggi è la giornata dell'Infermiere: lettera al Dg di Asl 1 per chiedere supporto al personale in provincia

In Provincia di Imperia, come in tutta Italia, mancano infermieri che oggi subiscono la stanchezza di 15 mesi passati ad assistere i malati in modo continuativo.

L’Ordine degli infermieri di Imperia, insieme agli Ordini Liguri hanno incontrato il presidente Giovanni Toti il 4 marzo scorso, per discutere il tema sanità e la riorganizzazione dell'assistenza sul territorio, è stato richiesto di avviare l'iter per bandire un concorso pubblico nel più breve tempo possibile, di procedere con il concorso per Oss (attualmente in corso oggi è prevista la prova scritta a Genova).

“In questi giorni – evidenzia l’Ordine della nostra provincia - invieremo una lettera al direttore generale dell’Asl 1 Imperiese, chiedendo supporto per il personale infermieristico e per fare il punto sui primi mesi del suo incarico, riteniamo fondamentale accelerare il programma vaccinazioni senza depontenziare gli altri servizi. Siamo presenti e chiediamo di essere coinvolti, come è stato fatto fino ad ora, con la giusta retribuzione e senza invasioni di campo nelle rispettive competenze”.