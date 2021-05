Conferma dell’Arpal: termina alle 15 l’allerta gialla per temporali, probabile nuova instabilità mercoledì

Piogge diffuse hanno interessato e stanno continuando nella nostra provincia e in Liguria, con intensità al più moderate (alle 11.30 in provincia di Imperia variano tra i 10 e i 25 millimetri).

L’instabilità proseguirà ancora fino alla notte e saranno probabili temporali sparsi un po’ su tutta la provincia con intensità generalmente fino a moderata. Domani mare localmente agitato per onda di libeccio sulle coste agli estremi della regione. Giovedì nuova fase instabile con possibili rovesci e temporali più probabili nella seconda parte della giornata.

OGGI: una perturbazione di matrice atlantica attraversa la regione determinando piogge diffuse più persistenti sul Centro-Levante con intensità fino a moderate su B, C, D ed E e cumulate significative su B, C ed E; possibili rovesci o temporali con alta probabilità di fenomeni forti ancora al pomeriggio; fino alla notte permane una spiccata instabilità associata a probabili temporali sparsi con bassa probabilità di fenomeni forti. Venti forti dai quadranti meridionali su A, B e C e sui rilievi di D ed E, in attenuazione in serata.

DOMANI: nelle prime ore della notte residua instabilità con possibili temporali d'intensità al più moderata, più probabili su C. Nel corso del pomeriggio rinforzo dei venti da ovest-sudovest lunga la costa di A con raffiche forti sui capi più esposti. Moto ondoso in aumento fino a mare molto mosso in mattinata, localmente agitato per onda di libeccio dal tardo pomeriggio su A, in serata su C.

GIOVEDI’: condizioni di marcata instabilità con possibili rovesci e temporali d'intensità al più moderata, più probabili nella seconda parte della giornata. Mare molto mosso, in temporaneo calo al mattino, ancora in aumento dal pomeriggio fino a localmente agitato per onda lunga di libeccio in serata su C.