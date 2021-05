Ventimiglia: assegnati dal Comune i lavori per ripristino e messa in sicurezza del sentiero verso le Calandre (Foto)

L'Amministrazione comunale di Ventimiglia si prepara all'estate e a ricevere i turisti in due posti unici e di un'incantevole bellezza naturalistica, la spiaggia delle Calandre e il sentiero della via Julia Augusta.

Sono il Sindaco Gaetano Scullino e gli assessori Simone Bertolucci e Matteo De Villa ad annunciare che è stato aggiudicato il lavoro di ripristino della sicurezza e valorizzazione dei percorsi per la spiaggia delle Calandre e per il sentiero turistico di Via Julia Augusta. “Si procederà - informano gli amministratori ventimigliesi - alla sostituzione nella scala di accesso alla spiaggia della Calandre, con alcuni gradini in ferro con superficie antiscivolo, ma anche con il rifacimento di parte di scalinata in calcestruzzo ammalorata e sistemazione della ringhiera mediante sostituzione del corrimano, dove necessario. Due nostri percorsi di eccezionale bellezza e che portano in posti unici e incantevoli”.

Per quanto concerne il sentiero turistico di Via Julia Augusta è previsto il ripristino funzionale di staccionata in legno, previa sistemazione di parte di essa con la sostituzione degli elementi non più utilizzabili. I lavori sono stati aggiudicati alla ditta Laibra di Taggia.