A Sanremo e a Imperia Riviera Trasporti mette all’asta quattro beni immobili per circa 700mila euro

Un immobile in Corso Mazzini a Sanremo, un magazzino in via Caramagna ad Imperia oltre a 3 autorimesse in Via Nizza e 6 posti auto scoperti vicino a Piazza Roma. Sono 4 beni immobili che l’azienda Riviera Trasporti mette all’asta tramite offerte finalizzate alla vendita. Nello specifico:

Sanremo, Corso Mazzini, n. 65 (“Lotto 1”) con prezzo di stima posto a base d’asta dell’intero Lotto pari a € 400.000,00 (Euro quattrocentomila/00). Trattasi di unità immobiliare indipendente composta da piano terra (100 metri quadrati), da scantinato (12 metri quadrati) e da un’area esterna (192 metri quadrati). Tale immobile, di un solo piano fuori terra, è posto in una rotonda ubicata lungo Corso Mazzini, attorniata da complessi residenziali e con ottima vista mare;

Imperia, Via Caramagna, n. 106/108/110 (“Lotto 2”) con prezzo di stima posto a base d’asta dell’intero lotto pari a € 100.00,00 (Euro centomila/00). Trattasi di magazzino consistente in tre vani e ripostiglio.

Imperia, Via Nizza, snc (“Lotto 3”). Trattasi di n. 3 autorimesse sottostanti la “rotatoria” di Via Nizza, con prezzo di stima posto a base d’asta pari a € 30.00,00 (Euro trentamila/00) per l’autorimessa 1, € 60.00,00 (Euro sessantamila/00) per l’autorimessa 2, € 65.00,00 (Euro sessantacinquemila/00) per l’autorimessa 3.

Imperia, Via Giuseppe Verdi, snc (“Lotto 4”). Trattasi di n. 6 posti auto scoperti ubicati nelle immediate vicinanze di Piazza Roma, con prezzo di stima posto a base d’asta, per ogni singolo posto auto, pari a € 20.000,00 (Euro ventimila/00).

