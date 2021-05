La realtà dei nuovi poveri a ‘2 ciapetti con Federico’. Fellegara (Cgil): “Ad Imperia il doppio dei richiedenti di aiuti rispetto alle altre province”

“La grossa preoccupazione è che il peggio debba ancora arrivare”. Il segretario generale della CGIL di Imperia Fulvio Fellegara, ospite a ‘2 ciapetti con Federico’, analizza la realtà della mancanza di lavoro e dei nuovi poveri nell’estremo ponente ligure. “Dai dati che riguardano il reddito cittadinanza e gli strumenti che il Governo ha messo in campo già prima della pandemia, che ora sono diventati essenziali – ha detto - emerge che non solo in provincia di Imperia abbiamo un numero superiore di poveri, ma che i nostri sono più poveri di altri”.

A evidenziarlo sono i numeri registrati sul territorio. “In tutta la provincia di Imperia, durante il 2020, l’accesso ad una delle forme di assistenza ha interessato più di 12 mila persone – ha spiegato Fellegara – A La Spezia sono state 7.800, mentre a Savona 10.580. Nel 2021, dall’inizio dell’anno fino ad oggi, il reddito di cittadinanza ha riguardato 7.500 persone ad Imperia, 4.200 a La Spezia e 6.000 a Savona. I nostri numeri in valore assoluto sono molto più alti rispetto alle altre province. Rapportandoli ai residenti, il valore imperiese è del 3,6%, quello di La Spezia del 1,5% e di Savona dell’1,95%. Abbiamo il doppio dei poveri rispetto alle due province simili a noi come andamento demografico. Se infine analizziamo l’importo percepito, che se è più alto significa che la persona è in maggiore difficoltà, quello della provincia di Imperia è 546 euro, di Genova 499, di La Spezia 503 e di Savona 491 euro. Ad Imperia questo dato è quindi superiore del 10% delle altre province liguri”.

Guarda l’intervista:

Guarda la trasmissione integrale:

