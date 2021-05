Sanremo: 'ZollaMania', a pochi passi dal centro un'azienda agricola ma anche una fattoria didattica.. e non solo (Foto e Video)

E’ di fatto un’azienda agricola, ma è molto di più. Una vera e propria serie di idee che vengono messe in atto in agricoltura. Da alcuni anni due donne, Stefania Crespi e Barbara Piro di Sanremo, hanno deciso di ‘tornare alla terra’ e lavorare nei campi, a contatto con carote e zucchine (ma non solo) e con galline e asini.

Si chiama ‘ZollaMania’ il paradiso delle due imprenditrici agricole: Stefania è perito agrario e ha portato i suoi studi verso il lavoro vero e proprio, mentre Barbara Piro è un avvocato ma, visto che ama la natura e stare all’aria aperta, fa coincidere le ore di lavoro tra codice penale e civile con quelle in cui deve dar da mangiare agli animali e piantare fragole, curare gli olivi e quant’altro.

Hanno un grande appezzamento di terreno su un crinale tra Bussana Vecchia e Arma di Taggia che insiste sul territorio comunale di Sanremo. Vivono in una casa di campagna perfettamente ristrutturata e si dedicano all’agricoltura e la zootecnia, ma non solo. Abbiamo detto non solo un’azienda agricola perché Stefania e Barbara sono un vulcano di idee.

Hanno pensato dal 2017 anche alla ‘Zolla in affitto’, una sorta di noleggio per chiunque vuole cimentarsi nel fare il contadino, ma poter poi ‘godere’ dei prodotti della terra. Si affitta una striscia di terreno, la si coltiva, la si cura e, anche sotto l’egida di Stefania e Barbara, alla fine ci si vedere arrivare a casa la cassetta con i frutti del proprio lavoro.

Quando il Covid lo permetterà ci saranno anche gli aperitivi in mezzo alla campagna, serate sicuramente diverse dal solito che vedranno la possibilità di scoprire l’agricoltura a due passi dalla città e godere di tramonti in compagnia di amici, con un buon bicchiere, scrutando la campagna.

Ora, però, scatta anche la ‘Fattoria didattica’ denominata ‘WonderZolla’, ovvero la possibilità per i genitori di far ‘vivere’ la campagna ai propri figli nel corso dell’estate. Si tratta di iniziative per i bambini dai 5 anni in su, con l’orto didattico: “Vorremmo condividere con i più giovani – ha detto Barbara Piro – una cosa davvero particolare, per condividere con i più giovani la nostra passione, insieme alla ‘fattoria’ che è già nota in altre strutture”.

Nel corso della giornata i bambini saranno accompagnati in laboratori agricoli e tecnici all’aria aperta con ben un ettaro di terreno. Verranno allestiti gruppi mantenendo le distanze, togliendo la mascherina ma nel rispetto delle normative anti Covid. Quest’oggi è previsto a ‘ZollaMania’ un vero e proprio ‘Open day’, una giornata in cui i genitori potranno capire con precisione cosa faranno i figli, nel corso della fattoria didattica.

Dal mese di giugno i bambini potranno piantare frutta e verdura, che potranno anche portare a casa, per capire l’importanza del lavoro in agricoltura e dei prodotti che arrivano direttamente dalla terra.