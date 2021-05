Festa della Mamma: il Centro Aiuto alla Vita tiene alta l'attenzione sul tema della genitorialità: “Diritti delle madri quotidianamente negati”

Nel giorno della Festa della Mamma, il Centro Aiuto alla Vita condivide con i nostri lettori una riflessione sul difficile momento che molte famiglie stanno attraversando in un contesto sociale nel quale essere mamma assomiglia sempre più a una sfida.

Oggi è un po’ anche la festa del Centro Aiuto alla Vita che da 26 anni da un forte sostegno alle mamme che si trovano ad affrontare una gravidanza o una maternità complicata e che ormai in Italia sono sempre più; decidere di diventare mamme è diventato un precorso pieno di ostacoli, purtroppo nel 2020 le nascite hanno registrato una ulteriore flessione di un meno 3,8% rispetto al già disastroso 2019.

Le donne con figli minorenni sono circa di 6 milioni; 96 mila hanno perso il lavoro con l’emergenza Covid, e tra di loro, 4 su 5 con bimbi con meno di cinque anni. I bambini a casa, il crollo improvviso del welfare familiare (causato dal proteggere i nonni dal contagio), l’aumento del carico sia di cura che domestico, la scarsa condivisione con il partner, la mancanza di misure di supporto efficaci, sono elementi che hanno portato allo stravolgimento della loro vita lavorativa delle mamme. Questa è la fotografia del 6° Rapporto “Le Equilibriste: la maternità in Italia 2021”, diffuso da Save the Children, dove la Liguria si colloca al 12° posto tra le Regioni mother friendly; nel 2020, secondo l’Istat, in Liguria, che è tra le Regioni più anziane d’Europa, c’è stato un crollo del 9,9 per mille.

Serve a livello nazionale, regionale e locale un piano d'azione chiaro e incisivo a sostegno della genitorialità, si deve creare un sistema di protezione, di garanzie e stimoli per superare una situazione che relega le madri unicamente alla cura dei figli e della casa, si parla tanto di diritti ma i diritti delle madri sono quotidianamente negati.

A tutte le mamme, che nonostante le mille difficoltà quotidianamente incontrano sul loro cammino, auguri.

Tanti auguri a tutte le mamme anche dalla redazione di SanremoNews.