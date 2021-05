Sanremo: i giardini della Foce saranno intitolati a Falcone e Borsellino, c'è l'ok della giunta

Sanremo intitolerà i giardini della Foce a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Questa mattina la giunta matuziana ha dato l'ok alla proposta arrivata in consiglio comunale nel 2020 per mano di Fratelli d'Italia.

“Si tratta di uomini simbolo della lotta alla mafia – aveva spiegato il consigliere di FdI Federica Cozza nell'esporre la proposta in consiglio – la figura di Paolo Borsellino, come quella di Giovanni Falcone e degli agenti caduti, rappresenta il momento più elevato di difesa e amore per la Patria. Chiediamo che si intitoli una via o piazza o parco cittadino di Sanremo a Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e scorte. Chiediamo inoltre di utilizzare le prerogative assegnate ai Sindaci ed ai Comuni per iniziative, ispirate a principi di trasparenza e legalità, di contrasto a ogni forma di abusivismo, spaccio di droga, sfruttamento della prostituzione, gioco d’azzardo abusivo e altre attività criminali utili a rimpinguare le casse delle organizzazioni malavitose. Infine a celebrare sempre con il massimo impegno ogni ricorrenza che ricordi il sacrificio di patrioti come Paolo Borsellino e Giovanni falcone e le loro scorte”.

Proposta che, sin da subito, aveva trovato l'appoggio da parte dei consiglieri sia di maggioranza che di opposizione, fino all'ok definitivo arrivato questa mattina in giunta.

Ora resta solo da attendere qualche maggiore dettaglio sulla cerimonia di inaugurazione.