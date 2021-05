In uscita il 7 maggio 'Dewdrops', il nuovo singolo del compositore e pianista Diego Genta e del duo sax e voce Nina&Simone

Il tema di Dewdrops è stato creato da Diego Genta al pianoforte ed uscirà presto anche in altre due versioni strumentali, per piano e piano e orchestra.

Questa versione di “Dewdrops” è stata arrangiata in chiave pop grazie alla collaborazione tra Nina&Simone e Diego; il trio ha sfruttato al massimo il digitale per ricreare i vari strumenti che non suonano: batteria, basso e perfino un'intera orchestra. I due tastieristi si sono poi divertiti a concludere il brano con virtuosi assoli di chitarra elettrica (il sogno di ogni pianista …), creati con l’ausilio di computer e tastiera. Diego Genta ha suonato il pianoforte e cantato i cori, Simone ha registrato il sax e Nina è la voce solista.

Il testo, scritto da Nina, si ispira alla fine di una storia d'amore avuta da una cara amica e ti accompagna attraverso il suo viaggio dal dolore alla speranza.

Il singolo uscirà il 7 maggio su Spotify, Amazon Music e maggiori stores digitali.

Mixaggio a cura di Ithil World Mastering & Recording Studio, Giovanni Nebbia

A una settimana dall’uscita del brano seguirà il video musicale sui nostri canali YouTube.

Diego Genta Pianista – Compositore diplomato in pianoforte principale al Conservatorio "G. Verdi" di Torino, ha alle spalle una serie di pubblicazioni in CD di piano solo & orchestra e numerosi concerti sia come pianista-accompagnatore che come pianista solista in Liguria, Piemonte e nella vicina Francia.

Nel 2015 ha rappresentato con la sua musica i comuni del golfo dianese a Expo Milano e da diversi anni cura la parte musicale di uno dei più importanti eventi del panorama letterario italiano, il Premio Strega, partecipando alle serate "Cervo ti strega".

Dewdrops prosegue esattamente sulla stessa scia ispiratrice del suo ultimo lavoro discografico per pianoforte e orchestra "Colors" che contiene 12 brani inediti e tanta voglia di descrivere le emozioni che gli suggerisce la natura, i paesaggi meravigliosi della costa ligure, insieme alle sfumature (colori) del sentimento dell'amore.

Recentemente vanta una importante collaborazione con la casa di produzione cinematografica statunitense "Wow Now Entertainment" per la quale ha scritto un brano inserito nella colonna sonora del cartoons "A Yeti stole Christmas" in uscita negli States.

www.facebook.com/musicforyoursouldiegogenta

Nina & Simone è una coppia sia nella vita che nella musica che vive nel golfo di Diano Marina. Simone Medagliani ha iniziato gli studi di pianoforte classico all'età di 5 anni, ma dai 18 ha incominciato a rivolgersi verso altre sonorità, tra cui il jazz, l’amore per il quale l’ha spinto a studiare il sax. Nina Skjerpen Medagliani è norvegese, canta e suona la tromba.

Da molti anni si esibiscono nei più rinomati hotel e locali della Liguria di Ponente, hanno partecipato a diversi eventi musicali e culturali tra cui il Premio Strega 2018, Olioliva 2019.

Si stanno attualmente dedicando alla creazione della propria musica: il mese scorso è infatti uscito “Clouds”, frutto della collaborazione con il giovane beatmaker Daavynci, che ha già raggiunto oltre 4800 ascolti su Spotify.

www.ninaesimone.com.

Alleghiamo un link per l’ascolto del brano prima dell’uscita nei digital stores:

https://soundcloud.com/ninaesimone/dewdrops-diego-genta-and-ninasimone

Art work: Graphic designer e modella Sara Isabella Medagliani

Foto artistica Beppe Turco

Foto di rugiada Roy Javier, Unsplash

Le foto di Diego Genta e il duo Nina & Simone sono del fotografo Marco Muriella