Ventimiglia: il vento abbatte recinzione di un cantiere, illesi alcuni migranti vicini

A causa delle forti raffiche di vento la recinzione di un cantiere si è abbattuta sulla Aurelia a Grimaldi inferiore, a Ventimiglia. E' accaduto nel primo pomeriggio e per fortuna la rete metallica non ha travolto alcuni migranti che si trovavano nella zona.

La Polizia Provinciale, impegnata in un'attività di controllo, è intervenuta pochi istanti dopo l'accaduto, avvisando ANAS. Grazie agli operai presenti su un altro cantiere la recinzione è stata alzata e riposizionata in sicurezza. La Polizia Provinciale ha ringraziato Marco Rondelli (ex sindaco di Rocchetta Nervina) e i suoi colleghi di cantiere per l' alto senso civico dimostrato aiutando gli agenti con la rete.