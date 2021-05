Sanremo: da oggi caldo estivo e finalmente revocati i divieti di balneazione al rio Foce e all'Imperatrice

Con il caldo che sta investendo da oggi tutta la nostra provincia arrivano provvidenziali le revoche di due ordinanze emesse dal Sindaco di Sanremo nelle scorse settimane, riguardanti due divieti di balneazione.

Sono stati revocati quelli diramati il 30 aprile scorso per la zona del rio Foce e del 3 maggio per la zona dell’Imperatrice. Le analisi dell’Arpal, arrivate oggi in Comune, hanno evidenziato l’esito favorevole del campione preso mercoledì scorso, dando così il via libera per le due zone che, da oggi tornano balneabili.